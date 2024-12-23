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عربي-دولي

عمليتا اغتيال في دير الزور.. إليكم من تم استهدافه

Lebanon 24
23-12-2024 | 01:43
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لقي قيادي سابق في مجموعة إيرانية مصرعه على يد مسلحين مجهولين في قرية حطلة بريف دير الزور الشمالي.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عُرف القيادي بعلاقاته الوثيقة مع شبكات "متشيعة" في المنطقة، حيث كان يتزعم خلايا محلية مسلحة تضم عناصر متورطة في أنشطة مشبوهة.
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وفي تطور منفصل، توفي عنصر سابق في شعبة المخابرات العسكرية متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها السبت إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من دوار المصرية في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن العنصر المستهدف كان معروفاً بتورطه في قضايا فساد ودعمه لأفراد ضالعين في عمليات سرقة ونهب خلال فترة سيطرة النظام على المنطقة. (ارم نيوز)
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