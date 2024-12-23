أبرز 10 مليارديرات في العالم.. كم حققوا هذا العام؟

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وتفوق إيلون ماسك في صدارة القائمة، حيث أصبحت ثروته تتجاوز 400 مليار دولار، ليكون أول شخص يتخطى هذا الرقم القياسي. ويعود ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الضخمة في قيمة شركته "سبيس إكس"، التي وصلت إلى 350 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن العشرة الأوائل من أصحاب المليارات قد زادوا ثرواتهم الجماعية بنحو 730 مليار دولار حتى 13 ديسمبر، وفق تقديرات فوربس.وتبرز قائمة الفائزين هذا العام بشكل خاص من قطاع التكنولوجيا، حيث جاء سبعة من أصل عشرة مليارديرات من هذا القطاع، مع هيمنة واضحة لأسماء الشركات الكبرى مثل "ميتا" و"ألفابت" و"أوراكل" و"أمازون" و"إنفيديا".مصدر الثروة: تسلا، سبيس إكسصافي الثروة: 439 مليار دولار ( +188.1 مليار دولار في سنة 2024)ودخل ماسك التاريخ في وقت سابق من هذا الشهر؛ حيث تجاوز صافي ثروته حاجز 400 مليار دولار، وهو إنجاز لم يسبق أن سجلته فوربس على مدار ما يقرب من أربعة عقود من تتبعها لأثرياء العالم، فقد اختتم سنة 2024 وهو أغنى بـ 188 مليار دولار مما كان عليه في بداية السنة.وقد ارتفعت أسهم شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 68 بالمئة في 2024، كما أن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" جمعت أموالا بقيمة 50 مليار دولار في تشرين الثاني.مصدر الثروة: فيسبوكصافي الثروة: 214.4 مليار دولار (+91.8 مليار دولار)حقق زوكربيرغ إنجازا تاريخيّا هذه السنة، عندما أصبح رابع ملياردير تبلغ ثروته أكثر من 200 مليار دولار على خلفية ارتفاع بنسبة 67 بالمئة في أسهم ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، ويعد هذا تحولا ملحوظا لزوكربيرغ، الذي احتل المرتبة الأولى بين أكبر الخاسرين في 2022، عندما انهارت أسهم ميتا بنحو 64 بالمئة.مصدر الثروة: البرمجياتصافي الثروة: 218.3 مليار دولار (+84.5 مليار دولار)أصبح رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل والمدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك، ثاني أغنى شخص في العالم عدة مرات في أيلول الماضي، مع ارتفاع وانخفاض أسهم أوراكل وأمازون المملوكة لجيف بيزوس، ومع أنه أصبح الآن متخلفا عن بيزوس بنحو 30 مليار دولار، إلا أنه يظل أحد أكبر الرابحين هذه السنة؛ حيث ارتفعت ثروته بنحو 86 مليار دولار في سنة 2024، وقد ارتفعت أسهم أوراكل بأكثر من 68 بالمئة؛ يمتلك إليسون منها حوالي 1.1 مليار سهم.مصدر الثروة: إنفيدياصافي الثروة: 117.2 مليار دولار (+ 74.3 مليار دولار)يمتلك هوانغ حوالي 3 بالمئة من أسهم شركة إنفيديا المتخصصة في تصميم الرقائق، التي أسسها في سنة 1993، ويديرها كرئيس تنفيذي منذ ذلك الحين، وقد قفز هوانغ إلى قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم لأول مرة هذه السنة؛ حيث قفزت أسهم الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 185 بالمئة.مصدر الثروة: أمازونصافي الثروة: 241.2 مليار دولار (+ 68.9 مليار دولار)أسس بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون من مرآب في سياتل سنة 1994، وهو الآن ثاني أغنى شخص في العالم، وقد زادت ثروته بنحو 70 مليار دولار هذه السنة، بفضل ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 53 بالمئة.مصدر الثروة: ديل تكنولوجيز، برودكومصافي الثروة: 115.3 مليار دولار (+ 46.6 مليار دولار)انضم ديل إلى قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم لفترة وجيزة هذا الشهر، بفضل ارتفاع أسهم شركة برودكوم، ويمتلك ديل ما يُقدر بـ210 مليون سهم في الشركة، كما ارتفعت أسهم شركة ديل تكنولوجيز أيضا بأكثر من 50 بالمئة.مصدر الثروة: وول مارتصافي الثروة: 112.5 مليار دولار (+ 46.5 مليار دولار)مصدر الثروة: وول مارتصافي الثروة: 111.3 مليار دولار (+ 44.5 مليار دولار)مصدر الثروة: وول مارتصافي الثروة: 103.5 مليار دولار (+41.7 مليار دولار)يمتلك الأبناء الثلاثة للشريك المؤسس لشركة وول مارت، سام والتون، وورثته الآخرون مجتمعين حوالي 45 بالمئة من أسهم شركة التجزئة العملاقة، مما جعل سنة 2024 سنة رائعة بالنسبة للثلاثي؛ نظرا لارتفاع أسهم وول مارت بنسبة 80 بالمئة تقريبا.مصدر الثروة: غوغلصافي الثروة: 156.6 مليار دولار (+ 40.5 مليار دولار)يعمل بيج، الذي شارك في تأسيس غوغل مع زميله سيرجي برين الحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة ستانفورد في سنة 1998، كعضو في مجلس إدارة شركة ألفابت، شركة غوغل الأم، وهو أحد المساهمين المسيطرين، وعلى الرغم من أن شركة غوغل تواجه توصية من وزارة العدل الأميركية بتفكيك الشركة بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، فقد ارتفعت أسهم ألفابت بأكثر من 30 بالمئة هذه السنة، مما أضاف 40 مليار دولار إلى ثروة بيج. (عربي32)