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عربي-دولي

زلزال بضرب كوبا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:19
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب كوبا. 

وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 25 كيلومتراً.
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