آخر ظهور علني له كان في الـ2011.. كيف أعاد سقوط الأسد فاروق الشرع إلى العلن؟





والتقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، الإثنين، بالشرع ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني.

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وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي: "منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".



وأضاف: "قابل ابن عمي الأستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم". برز خلال الساعات الماضية اسم نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.والتقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، الإثنين، بالشرع ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني.وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي: "منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".وأضاف: "قابل ابن عمي الأستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".

من هو فاروق الشرع؟

ولد في مدينة درعا، الواقعة جنوب سوريا والقريبة من الحدود الأردنية من أبوين سوريين، وتخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية في جامعة دمشق عام 1963.



كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.



عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد.