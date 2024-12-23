ترامب: أنتظر لقاء بوتين

ذكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه يتطلع إلى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الصراع في أوكرانيا.



وقال في مؤتمر "نقطة تحول في الولايات المتحدة" في أريزونا: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن، لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".

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تأتي تصريحات ترامب قبل أقل من شهر من تسلمه منصبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني 2025.



ووصف ترامب الصراع في أوكرانيا بأنه "فظيع"، وأكد مجددا أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من رئيس الدولة الحالي جو بايدن، لما حدث هذا الصراع.



وفي خطابه الذي استمر أكثر من ساعة، على غرار التجمعات الانتخابية التي كان يعقدها خلال حملته، حدد الرئيس المقبل أولوياته لفترة ولايته الثانية والتي وعد بأنها ستكون "العصر الذهبي"، وأصر على السرعة التي يريد بها تنفيذ إصلاحاته.



وقال ترامب "سأنهي الحرب في أوكرانيا. سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط، وسأمنع الحرب العالمية الثالثة، أعد بذلك".