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إقتصاد

العراق يوقف منح "النفط الأسود" لسوريا

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:39
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أعلن النائب العراقي مصطفى سند عن قرار بغداد بوقف منح "النفط الأسود" إلى سوريا اعتبارًا من كانون الأول الجاري. 

وأوضح في منشور له على موقع "فيسبوك" أن هذه الكميات التي كانت تُمنح لسوريا تكفي لدفع رواتب 19 ألف موظف في وزارة التربية في محافظة البصرة لمدة عام، مع الإشارة إلى أن الوزارة تنوي التخلي عن هؤلاء الموظفين في المستقبل. (روسيا اليوم)
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