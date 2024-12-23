العراق يوقف منح "النفط الأسود" لسوريا

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أعلن النائب العراقي مصطفى سند عن قرار بغداد بوقف منح "النفط الأسود" إلى سوريا اعتبارًا من كانون الأول الجاري.وأوضح في منشور له على موقع "فيسبوك" أن هذه الكميات التي كانت تُمنح لسوريا تكفي لدفع رواتب 19 ألف موظف في وزارة التربية في محافظة البصرة لمدة عام، مع الإشارة إلى أن الوزارة تنوي التخلي عن هؤلاء الموظفين في المستقبل. (روسيا اليوم)