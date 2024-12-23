حداد وطني في فرنسا.. يؤخر اعلان الحكومة الجديدة

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أفادت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، بأن الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو لن يحصل قبل حلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش بسبب يوم الحداد الوطني تضامنا مع أرخبيل مايوت الذي الحق به إعصار شيدو دمارا واسعا.وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يشارك عند الساعة 10:30 غرينتش، بدقيقة صمت تنظم "في كل أرجاء البلاد" في باحة الشرف في قصر الإليزيه.