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حداد وطني في فرنسا.. يؤخر اعلان الحكومة الجديدة

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:53
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أفادت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، بأن الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو لن يحصل قبل حلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش بسبب يوم الحداد الوطني تضامنا مع أرخبيل مايوت الذي الحق به إعصار شيدو دمارا واسعا.
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وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يشارك عند الساعة 10:30 غرينتش، بدقيقة صمت تنظم "في كل أرجاء البلاد" في باحة الشرف في قصر الإليزيه.
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