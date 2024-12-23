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عربي-دولي

وفد قطري في دمشق

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:24
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وصل وفد قطري رفيع يترأسه وزير الدولة محمد الخليفي لدمشق للقاء مسؤولين سوريين على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية منذ سقوط الاسد.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الوزير سيعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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