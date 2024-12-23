بعد قطيعة استمرت طيلة 13 عاماً... وفد قطري رسمي يصل إلى دمشق

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وصل إلى العاصمة السورية دمشق وفد قطري بارز برئاسة محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار دمشق منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية قوله عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الإثنين، إن الوفد وصل لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيداً للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا.وتأتي تلك الزيارة بعد قطيعة بين قطر والنظام السوري السابق استمرت طيلة 13 عاماً بعد انتفاضة 2011.وقبل يومين أعلنت وزارة الخارجية القطرية عزمها إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق، قريباً، وفق ما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث باسم الخارجية، ماجد الأنصاري.