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عربي-دولي

هكذا يقضي وقته.. إمبراطور الياباني السابق أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ91

Lebanon 24
23-12-2024 | 06:46
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يحتفل إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو الذي تنازل عن العرش عام 2019 اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ91 وهو بحالة صحية جيدة ويرعى زوجته ويقوم بأبحاث حول البيئة.

ووفقا لوكالة البلاط الإمبراطوري  يواصل الإمبراطور السابق أبحاثه حول أسماك "القوبيون"، ويقوم برعاية زوجته، إلى جانب الصلاة من أجل حلول السلام، رغم كبر سنه.
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وفي الوقت الحالي، يحمل أكيهيتو، الذي تنازل عن العرش في عام 2019 وسلم "عرش الأقحوان" لابنه الإمبراطور ناروهيتو، لقب الإمبراطور الفخري.

واشارت الوكالة إلى نه ومنذ ذلك الحين، تراجع أكيهيتو عن آداء الواجبات الرسمية، ويستمتع بوقته بهدوء بينما يقوم بالاعتناء بزوجته الإمبراطورة السابقة ميتشيكو البالغة من العمر 90 عاما، التي كُسرت ساقها في تشرين الأول الماضي ولا تزال تتعافى.

وأفادت وكالة البلاط الإمبراطوري بأن الروتين اليومي لأكيهيتو يتضمن قراءة الصحف في الصباح والمساء، ومشاهدة الأخبار مع زوجته ميتشيكو أثناء تناول الوجبات.

ومن المقرر أن يحتفل الإمبراطور السابق بعيد ميلاده، اليوم الاثنين، مع أقاربه وضيوف آخرين.

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