نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة بتهم فساد

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مَثُلَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، للرد على اتهامات بالفساد موجهة ضده، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر كانون الأول الجاري.ورد نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه في "الملف 4000" والمتعلقة بتورطه في تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإعلامي الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية من موقع "واللا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "معًا" الفلسطينية.وجاء ذلك بعد استئناف محاكمة نتنياهو، في الشهر الجاري، حيث مَثُلُ أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من كانون الأول الجاري، بينما كان مثوله الثالث في 16 من ذات الشهر، والرابع في 18، ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.