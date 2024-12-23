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عربي-دولي

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من نشوب حرب بين تركيا والأكراد في سوريا

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:09
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حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من نشوب حرب بين تركيا والأكراد في سوريا.

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الإثنين: "هذا بالضبط ما لا ينبغي أن يحدث"، مضيفة أنه لن يكون من المفيد لأحد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم داعش.
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وأضافت أن هذا من شأنه أن يشكل تهديداً أمنياً لسوريا وتركيا وأوروبا.
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