وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من نشوب حرب بين تركيا والأكراد في سوريا

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حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من نشوب حرب بين تركيا والأكراد في سوريا.وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الإثنين: "هذا بالضبط ما لا ينبغي أن يحدث"، مضيفة أنه لن يكون من المفيد لأحد أن يكون الطرف الثالث الضاحك في الصراع مع الأكراد هو إرهابيو تنظيم داعش.وأضافت أن هذا من شأنه أن يشكل تهديداً أمنياً لسوريا وتركيا وأوروبا.