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بايدن يخفف حكم الإعدام إلى المؤبد لـ37 مداناً

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:36
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أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين أمرا بتخفيف أحكام الإعدام عن 37 سجينا إلى المؤبد.

وصدر هذا القرار عن بايدن قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المؤيد الصريح لتوسيع عقوبة الإعدام.
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وتجدر الإشارة إلى أن قرار بايدن يشمل أشخاصا مدانين في جرائم قتل بما فيها قتل أفراد من الشرطة والجيش، وأشخاص على الأراضي الاتحادية، وآخرين متورطين في عمليات سطو مسلح على بنوك، أو في صفقات مخدرات، بالاضافة إلى قتل أفراد حراسة أو سجناء بمنشآت اتحادية.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس فإن قرار بايدن لم يشمل 3 سجناء مدانين محكوم عليهم بالإعدام، وهم:

- ديلان روف نفذ عام 2015 عمليات قتل عنصري بحق 9 أشخاص من ذوي البشرة السمراء من كنيسة "الأم إيمانويل" في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا.

- دجوكار تسارنايف، الذي قام بعملية تفجير في ماراثون بوسطن عام 2013.

- روبرت باورز، الذي أطلق النار وقتل 11 من المصلين بكنيس "تري أوف لايف" في بيتسبرغ عام 2018، وقد صنف هجومة "كمعاداة للسامية".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ العديد من أحكم الإعدام بحق عدد من السجناء عام 2020 خلال فترة ولاية دونالد ترامب السابقة .
 
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