حادث مروّع في إيران.. وهذا عدد القتلى والجرحى!

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قتل 9 أشخاص على الأقل اليوم الإثنين، بحادث اصطدام حافلة بشاحنة وقود في جنوب شرق إيران، وهو ثاني حادث يسفر عن إصابات جماعية خلال أيام.وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر في سيستان وبلوشستان محمد مهدي سجادي، أن "9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون في الحادث الذي اصطدمت فيه حافلة بشاحنة وقود قرب زاهدان".والسبت، قتل 10 أشخاص إثر سقوط حافلة ركاب في واد في مقاطعة لرستان في غرب إيران.وسجلّ إيران ضعيف في مجال السلامة المرورية، إذ سقط أكثر من 20 ألف قتيل في حوادث سير بين آذار 2023 وآذار 2024، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن منظمة الطب الشرعي التابعة للقضاء الإيراني. (سكاي نيوز)