الشرع: قطر لها أولوية خاصة في سوريا

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قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عقب اجتماع مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إن الدوحة أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاعات من بينها الطاقة في سوريا في المستقبل.وأضاف الشرع أنه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سوريا.ونقلت وسائل إعلام سورية عن الشرع قوله: "سنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة القادمة ونسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في كافة المجالات".وتابع: "قطر لها أولوية خاصة في سوريا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري، ومشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة".وأضاف الشرع: "العلاقات بين الدوحة ودمشق ستكون أفضل مما كانت في السابق". (سكاي نيوز)