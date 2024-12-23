قضت والدته في المستشفى فأشعل النيران فيها انتقاماً.. وحالات اختناق عدة

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أشعل شاب في الثلاثين من عمره يدعى "محمد .ا"، النيران بأحد مستشفيات صعيد مصر، وذلك بعد وفاة والدته أثناء تلقيها العلاج داخل مستشفى الصدر بمحافظة قنا المصرية.وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط الشاب المتهم بإشعال النيران، ما أدى إلى إصابة 17 مريضًا بحالة اختناق.وفي التفاصيل، كشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن هناك شبهة جنائية وراء اشتعال النيران في عنبر الدرن المغلق بالمستشفى، وأن السبب ليس ماسا كهربائيا كما كان الاعتقاد في بداية الواقعة. وقد تبين من التحقيقات، قيام الشاب بإشعال النيران في العنبر انتقاما لوفاة والدته داخل المستشفى، مستخدما زجاجة بنزين، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة.وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيقات معه، وطلبت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها. (العربية)