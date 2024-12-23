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عربي-دولي
محادثات بين عبدالله بن زايد ووزير خارجية سوريا الجديد
Lebanon 24
23-12-2024
|
12:40
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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات في الجمهورية العربية السورية.
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وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فقد "ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وشدّد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، حيث تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر. (سكاي نيوز)
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