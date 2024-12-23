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فرانسوا بايرو يكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

Lebanon 24
23-12-2024 | 14:25
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أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
وجاء تشكيل حكومة جديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.
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واحتفظ وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، برونو روتايو ، بمنصبه. والحال كذلك مع زميليه وزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزيرة الثقافة رشيدة داتي.
ومن أبرز الأسماء التي انضمت إلى حكومة فرانسوا بايرو، رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي استلمت وزارة التربية والتعليم، ورئيس وزراء سابق آخر هو مانويل فالس الذي استلم وزارة أراضي ما وراء البحار.
وقد وضعت الحكومة الجديدة موازنة عام 2025 على رأس أولوياتها، في ظل الخلافات السياسية المستمرة والضغوط المتزايدة من الأسواق المالية لمواجهة الديون الفرنسية المتزايدة.
(سكاي نيوز)
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