إسرائيل في اعتراف رسمي: نحنُ من قتل اسماعيل هنية

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أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن اسرائيل قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة" حماس" إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا العام.وقال كاتس في أول اعتراف علني بأن إسرائيل كانت وراء استشهاد هنية في تموز الماضي في العاصمة الإيرانية: "سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قياداتهم، تماما كما فعلنا مع هنية، ويحيى السنوار، والسيد حسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء". (الوكالة الوطنية)