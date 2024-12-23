Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل في اعتراف رسمي: نحنُ من قتل اسماعيل هنية

Lebanon 24
23-12-2024 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1296771-638705897085379325.jpg
Doc-P-1296771-638705897085379325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس  أن اسرائيل قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة" حماس" إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا العام.
وقال كاتس في أول اعتراف علني بأن إسرائيل كانت وراء استشهاد هنية في تموز الماضي في العاصمة الإيرانية: "سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقطع رؤوس قياداتهم، تماما كما فعلنا مع هنية، ويحيى السنوار، والسيد حسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:13 | 2024-12-23
17:58 | 2024-12-23
17:30 | 2024-12-23
16:54 | 2024-12-23
16:37 | 2024-12-23
16:03 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24