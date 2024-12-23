"لا يوجد تقدّم".. ما مصير مفاوضات غزة حتى الآن؟

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يبدو أنه "لا يوجد تقدم حقيقي" في المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصدر إسرائيلي، حيث أن إسرائيل الآن تنتظر ردا من الحركة.وأشار المصدر إلى أن "الوفد الإسرائيلي في قطر يواصل العمل، ويضم مسؤولين كبار في الموساد واللواء نيتسان ألون، بالإضافة إلى ممثلين عن الشاباك".وأوضح قائلا: "الآن نعتمد على رد حماس وليس من المؤكد أنها ستعطي ردا إيجابيا. من الصعب تصديق أنهم سيوافقون على صفقة صغيرة مقابل وقف إطلاق النار دون وقف الحرب"، مضيفا: "لا يوجد تقدم كما توقعنا. لم نعد نتحدث عن أيام".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء يوم الإثنين، بأن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى "صعوبات جدية" في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي المقابل، نقلت الهيئة عن "مصدر أجنبي" (لم تسمه) أن المفاوضات تسجل تقدما في ما يتعلق بمسألة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، في إطار الصفقة المحتملة.وأشارت القناة إلى "تقارير مصرية" تتحدث عن موافقة إسرائيل في إطار المحادثات على الانسحاب من محور "نيستاريم" الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وتقليص قواتها في محور "فيلادلفيا" (صلاح الدين). (روسيا اليوم)