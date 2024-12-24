Advertisement

عربي-دولي

مصر تشارك في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي التي سيتم نشرها بالصومال

Lebanon 24
24-12-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1296835-638706218306230361.jpg
Doc-P-1296835-638706218306230361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، مع تزايد الروابط بين البلدين.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: "مصر قررت المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي التي سيتم نشرها في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي".
Advertisement

وستحل بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الإفريقي، المعروفة باسم (أوسوم)، محل مهمة لمكافحة الإرهاب تنتهي هذا العام.

وقال عبد العاطي: "تحدثت مع أخي الوزير أيضا عن الأوضاع في الصومال والدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية الجانب تمس بوحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق".

وقد أدى الخلاف إلى تقارب الصومال مع مصر، التي انتقدت اتفاق أرض الصومال وهي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد على نهر النيل.

وعقب توقيع اتفاقية أمنية مشتركة، سلمت مصر إلى الصومال أسلحة وذخائر منها مدافع مضادة للطائرات ومدفعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-12-24
06:56 | 2024-12-24
06:45 | 2024-12-24
06:40 | 2024-12-24
06:22 | 2024-12-24
06:05 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24