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عربي-دولي

"لم نفقد أذرعنا".. إيران مجدداً تتحدث عن "محور المقاومة"

Lebanon 24
24-12-2024 | 00:27
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "محور المقاومة لا يعتمد على أحد"، وكرر أقوالا سابقة بأن طهران "لم تفقد أذرعها".

وأضاف سلامي الذي كان يتحدث على متن سفينة حربية في مضيق هرمز: "على الشعب الإيراني أن يكون على دراية بأساليب العدو المعقدة، فهم يسعون لتحميل الشعب الإيراني عبء التحولات من خلال أحداث لا يمكن أن تفضي إلى أي انتصار"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري".
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وأشار سلامي إلى خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي الأحد، بشأن تداعيات التطورات السورية على "محور المقاومة"، وقال: "يقولون إن إيران فقدت أذرعها الإقليمية، ولكن تأثير قوتنا يتجاوز بكثير حدودنا، وعلى جميع أعدائنا أن يعدوا حساباتهم بناءً على هذه القوة العظيمة، وألا يخطئوا، لأن خطأهم الأول قد يكون آخر خطأ لهم".

وكان خامنئي قد أكد أن بلاده "ليست لديها قوات وكيلة"، ولا تحتاج إليها إذا أرادت القيام بإجراءات في الشرق الأوسط. وأضاف أن "الادعاء بأن إيران فقدت قواتها الوكيلة في المنطقة، خاطئ"، مشدداً على أن القوات المرتبطة بطهران "تقاتل لأنّ عقيدتها تدفعها إلى ذلك". (إرم نيوز)
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