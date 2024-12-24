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عربي-دولي

نقص الوقود في سوريا.. الأمم المتحدة تحذر

Lebanon 24
24-12-2024 | 00:53
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أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن نقص الوقود في سوريا يؤثر على الخدمات الحيوية كالزراعة والصحة والنقل، محذرا من تبعات ذلك.

ولفت التقرير إلى أنه في محافظة حلب تعمل 6 مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية جزئيا بسبب نقص الوقود والكهرباء.
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وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يربط دمشق بمراكز رئيسية أخرى في البلاد تؤثر أيضا على سلسلة الخدمات اللوجستية في سوريا.
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