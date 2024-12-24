محملة بكميات كبيرة من المخدرات.. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب عبر الحدود

أعلن الأردن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود، تمت عبر طائرة مسيرة، فجر الثلاثاء.



وذكرت وكالة "بترا" الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)".

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".



وأوضح أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".