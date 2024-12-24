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بالفيديو: أهالي القنيطرة في مواجهة مباشرة مع القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
24-12-2024 | 03:01
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وجد سكان قرية صغيرة في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تصعيد إسرائيلي جديد.

وقد استغلت القوات الإسرائيلية التغيرات السياسية والميدانية السريعة التي تشهدها دمشق لتنفيذ عمليات توغل في المنطقة العازلة، حيث تجاوزت الحدود المتفق عليها بموجب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974. وهذه التحركات لم تقتصر على المنطقة العازلة فحسب، بل امتدت إلى مواقع مجاورة أثارت قلقاً محلياً ودولياً.
 
 وأعرب السكان المحليون الذين يعيشون في ظل هذه التوترات، عن خوفهم من تصاعد الوضع العسكري في المنطقة.

ويقول أحد السكان: "نشعر بالقلق الشديد من التحركات الإسرائيلية المتكررة، فهي تزيد من هشاشة الوضع الأمني وتعرض حياتنا للخطر". 
 
 
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وأضاف أن التواجد الإسرائيلي في هذه المناطق لم يكن مجرد استعراض للقوة، بل تخللته عمليات عسكرية محدودة، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة واستطلاع جديدة. (ارم نيوز)
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