سفينة "الدب الأكبر" الروسية تغرق بين إسبانيا والجزائر.. وهذا ما حلّ بطاقمها

📹غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.
وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa… pic.twitter.com/xTMUBgdb3E
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 24, 2024
📹غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.
وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa… pic.twitter.com/xTMUBgdb3E