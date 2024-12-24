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عربي-دولي

سفينة "الدب الأكبر" الروسية تغرق بين إسبانيا والجزائر.. وهذا ما حلّ بطاقمها

Lebanon 24
24-12-2024 | 03:27
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تعرضت سفينة "أورسا ميجور" الروسية للغرق في المياه الدولية بين إسبانيا والجزائر، وقد تم إنقاذ 14 من أفراد طاقمها، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وكتبت صحيفة El Español: "غرقت السفينة التجارية الروسية "أورسا ميجور" (Ursa Major) (كوكبة الدب الأكبر) في المياه الدولية بين (بلدية) أغيلاس (مقاطعة مورسيا) ومدينة وهران (الجزائر) أمس الاثنين بعد انفجار وقع في غرفة المحركات. وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنّة، ولا يزال اثنان من أفراد الطاقم في عداد المفقودين".

وأضافت أن سفينة الشحن التجارية التي ترفع العلم الروسي غادرت مدينة سان بطرسبرغ الروسية قبل 12 يوما، وكانت في طريقها إلى ميناء فلاديفوستوك الذي كان من المقرر أن تصل إليه في 22 كانون الثاني.
 
 
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ووفقا للصحيفة، فإن عملية الإنقاذ شاركت فيها عدة سفن كانت في المنطقة، ثم انضمت إليها سفينة الإنقاذ الإسبانية "كلارا كامبوامور" وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية. (روسيا اليوم)
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