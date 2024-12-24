عدد الجنود الأميركيين في سوريا أكبر من المعلن؟

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يبدو أن عدد القوات الأميركية في سوريا أعلى مما أعلنه البنتاغون، وقد زاد في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من الضعف، وفق ما نقلته شبكة CNN عن مصادرها.وقال البنتاغون الأسبوع الماضي إن القوات الإضافية التي تزيد عن 900 جندي هي قوات "مؤقتة". لكن الميجور جنرال باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، اعترف أمس الاثنين بأن أعداد القوات في سوريا "بشكل عام زادت بمرور الوقت مع تزايد التهديد للقوات الأساسية".وكشف رايدر لأول مرة يوم الخميس أن عدد القوات في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي، "وهو أعلى بكثير مما كنا نطلع عليه" في الأشهر والسنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه اكتشف أن العدد أكبر هناك فقط في الأيام الأخيرة.وقال مسؤولان لشبكة CNN إن مدير الخطط والعمليات والتدريب بالجيش وزع الرقم الحقيقي داخليا في وقت سابق من هذا الشهر. وليس من الواضح متى وصلت أعداد القوات إلى ذروتها الحالية على وجه التحديد، ولكن الولايات المتحدة أرسلت المزيد من الأصول والأفراد إلى الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول من العام الماضي.وفي هذا الشأن، أصدر البنتاغون أمس الاثنين بيانا جديدا، حاول فيه توضيح التناقض القائم منذ فترة طويلة حول عدد القوات في سوريا.وقال رايدر: "بالإضافة إلى ما يقرب من 900 جندي أساسي، هناك أيضا ما يقرب من 1100 فرد عسكري أمريكي في سوريا ينتشرون لفترات أقصر كعناصر تمكين مؤقتة لدعم حماية القوة أو النقل أو الصيانة أو غيرها من المتطلبات التشغيلية الناشئة".وأضاف: "لقد تقلبت أعداد هذه القوات المؤقتة الإضافية على مدى السنوات العديدة الماضية بناء على احتياجات المهمة، ولكنها زادت بشكل عام بمرور الوقت مع تزايد التهديد للقوات الأساسية".وقالت مصادر لشبكة CNN إن مسؤولي الدفاع كانوا مترددين منذ فترة طويلة في الكشف عن الأعداد الحقيقية للقوات في سوريا، لأن ذلك قد يؤدي إلى إثارة غضب الدول الشريكة المجاورة، وخاصة العراق.وعندما اعترف البنتاغون لأول مرة بوجود عدد أكبر من القوات، قال رايدر إن هناك "اعتبارات أمنية دبلوماسية وعملياتية في كثير من الأحيان مع عمليات نشرنا". (روسيا اليوم)