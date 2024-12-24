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عربي-دولي

في سوريا... مسؤولون أميركيّون يكشفون ما تُخفيه الولايات المتّحدة

Lebanon 24
24-12-2024 | 05:12
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أكد مسؤولون عسكريون أميركيون مطلعون لشبكة "سي ان ان" الإخبارية، أن تعداد القوات الأميركية في سوريا يزيد على ما تكشف عنه وزارة الدفاع علنا منذ عام 2020 على الأقل.

وأقر السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، أن عدد القوات الأميركية في سوريا يبلغ حوالي ألفي جندي، وهو "أعلى بكثير مما كان في الأشهر والسنوات الأخيرة".
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ثم أصدر البنتاغون بيانا جديدا يحاول توضيح التناقض طويل الأمد حول عدد القوات في سوريا، الذين يتركزون شرقي البلاد، في المناطق الغنية بالنفط التي يسيطر عليها الأكراد.
وقال رايدر إن الألفي جندي هم "نحو 900 جندي أساسي، وما يقرب من 1100 عسكري ينتشرون لفترات أقصر كمساعدين مؤقتين، بهدف دعم حماية القوة أو النقل أو الصيانة أو غيرها من المتطلبات التشغيلية".

وأكد أن أعداد القوات في سوريا "زادت بشكل عام بمرور الوقت، مع زيادة التهديد للقوات الأساسية".

إلا أن مسؤولين عسكريين أميركيين قالوا إن العدد الحقيقي للجنود الأميركيين في سوريا "أكثر من المعلن"، من دون توضيح رقم محدد.

وأوضح مسؤولان لـ"سي إن إن"، أن مدير الخطط والعمليات والتدريب في الجيش الأميركي كشف عن العدد الحقيقي للجنود في وقت سابق من هذا الشهر، لكن داخل الجيش فقط من دون إعلانه.

وتقول الشبكة الإخبارية الأميركية إن أعداد القوات الأميركية في سوريا وصلت إلى ذروتها، بعد أن أرسلت واشنطن جنودا إضافيين إلى الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وكان رايدر قال إن هناك "اعتبارات أمنية ودبلوماسية وعملياتية في كثير من الأحيان"، فيما يخص الإعلان عن عدد العسكريين الأميركيين في سوريا. (سكاي نيوز)
 
 
 
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