غضب إسرائيلي من شركة أميركية.. ما علاقة السنوار؟ (صورة)

تسبب عرض شركة "وولمارت" عملاق التجارة الأميركية قمصانا تحمل صورة زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار موجة غضبة إسرائيلية.

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وجاء ذلك عقب نشر قناة "كان" العبرية أن شركة "وولمارت" تعرض في موقعها الإلكتروني قمصانًا تحمل صورة رئيس حركة حماس يحيى السنوار.وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن عرض "وولمارت" لقميص السنوار في موقعها الإلكتروني، أدى إلى غضب في صفوف المستوطنين.وانتقدت صحيفة "معاريف" العبرية بيع قمصان تحمل صورة السنوار عبر موقع الشركة الأميركية دون أي قيود.ونوهت الصحيفة إلى أن مجموعة مناصرة أميركية تدعى StopAntisemitism تركز على مكافحة "معاداة السامية"، توجهت إلى الشركة عبر حسابها عبر منصة "إكس"، وقالت: "هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة".ودعت المجموعة الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من الموقع الإلكتروني، وفي وقت لاحق تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة. (روسيا اليوم)