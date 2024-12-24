أغلى 5 دول عربية في أسعار البنزين... تعرفوا إليها

ذكرت "سبوتنيك" أنّ الأوضاع العالمية تُؤثّر على أسواق النفط، ويصل ذلك التأثير إلى الحكومة التي تُحدّد أسعار البنزين وفقا للتطورات التي تشهدها تلك الأسواق.



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كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض الدول تستورد كافة احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة. ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلا أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار بيع البنزين بالتجزئة للمستهلك النهائي.كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض الدول تستورد كافة احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.

ويقول التقرير، إنّ السعر العالمي يقدر بـ1.24 دولار للتر "أوكتان - 95"، وفقا لآخر إحصائية، مضيفا: "لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في الدولة وسعر البنزين".

وأغلى 5 دولة عربية في أسعار البنزين هي:

فلسطين: الأولى عربيا:

سعر لتر "بنزين 95": 1.96 دولار.

سعر لتر "بنزين 98": 2.23 دولار.

الأردن: الثاني عربيا

سعر لتر "بنزين 98": 1.77 دولار.

سعر لتر "بنزين 95": 1.56 دولار.

سعر لتر "بنزين 90": 1.21 دولار.

المغرب: الثالث عربيا

متوسط سعر لتر البنزين: 1.35 دولار.

سوريا: الرابعة عربيا

سعر لتر "بنزين 95": 0.95 دولار.

سعر لتر "بنزين 90": 0.83 دولار.

تونس: الخامسة عربيا

سعر لتر "بنزين 98": 0.9 دولار.

سعر لتر "بنزين 95": 0.80 دولار.