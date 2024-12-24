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عربي-دولي

بعد 5 سنوات من خطفه في سوريا... أين شُوهِدَ المطران ابراهيم عام 2018؟

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:56
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قالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" إنّ المطران السوري الأميركي يوحنا إبراهيم الذي خطف خلال الحرب في سوريا عام 2013، شوهد في سجن تابع للحكومة السورية بعد 5 سنوات على ذلك.

وقال رئيس المنظمة نزار زكا إن "يوحنا إبراهيم مواطن أميركي. وشوهد عام 2018 في الفرع 291" في دمشق، في إشارة إلى أحد سجون نظام الأسد.
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وخطف مطران حلب للسريان الأرثوذكس برفقة مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي في نيسان 2013 قرب حلب شمالي سوريا.

واتهمت السلطات السورية "جهاديين من الشيشان" بخطفهما. (سكاي نيوز)
 
 
 
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