بعد 5 سنوات من خطفه في سوريا... أين شُوهِدَ المطران ابراهيم عام 2018؟

Advertisement

قالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" إنّ المطران السوري الأميركي يوحنا إبراهيم الذي خطف خلال الحرب في سوريا عام 2013، شوهد في سجن تابع للحكومة السورية بعد 5 سنوات على ذلك.وقال رئيس المنظمة نزار زكا إن "يوحنا إبراهيم مواطن أميركي. وشوهد عام 2018 في الفرع 291" في دمشق، في إشارة إلى أحد سجون نظام الأسد.وخطف مطران حلب للسريان الأرثوذكس برفقة مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي في نيسان 2013 قرب حلب شمالي سوريا.واتهمت السلطات السورية "جهاديين من الشيشان" بخطفهما. (سكاي نيوز)