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عربي-دولي

بالفيديو عالم يكسف عن مفاجأة... الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة

Lebanon 24
24-12-2024 | 07:54
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كشف عالم الآثار الدكتور علي الغبان، عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية المثيرة، التي تؤكد الدور التاريخي العريق للجزيرة العربية، بوصفها مهدًا للحضارات الإنسانية وأرضا للأنبياء.
 
 
وقال الغبان: "السعودية تحتضن أقدم بقايا بشرية تم العثور عليها وهي "عقلة أصبع"، عُثر عليها في منطقة تيماء شمال السعودية، ويبلغ عمرها نحو 90 ألف سنة".
 
وأوضح أن "الأدلة الأثرية تشير إلى أن الجزيرة العربية كانت الموطن الأول للإنسان، مستشهدًا بموقع "الشويحيطية" شمال الجوف، الذي يضم مستوطنات وأدوات حجرية تعود إلى العصر الحجري القديم قبل مليون و300 ألف سنة".

وتحدث الغبان عن حقبة ما قبل التصحر، وأوضح أن "الجزيرة العربية كانت يومًا ما غابات غنية وبحيرات عذبة وأنهارًا متدفقة"، وكشف أن "الديناصورات عاشت على أراضي السعودية، قبل نحو 72 مليون سنة، وتحديدًا في منطقة نيوم الحالية".
 
وخلال لقاء مع برنامج " في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، سأل المذيع العالم السعودي: "هل كان للديناصور وجود في الجزيرة العربية؟"، فأجابه: "طبعا، وجد في المملكة عظام أحافير ديناصور يعرف بديناصور "مدين"، تعود إلى 72 مليون سنة قبل الوقت الحاضر". (سبوتنيك)
 
 
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