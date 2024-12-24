هل ينخفض التضخم في روسيا؟

أكد مدير إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أندريه غانغان أن التضخم في روسيا سيسجل ما بين 9.6% و9.8% في نهاية 2024، على أن يبدأ انخفاضه اعتبارا من نيسان 2025.

وقال في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" اليوم الثلاثاء، قال: "أمامنا فترة قصيرة حتى نهاية العام، ولكن حتى خلال هذه الفترة قد تظل بعض العوامل والمواقف المتقلبة مؤثرة، بشكل عام، أعتقد أن التضخم سيتراوح بين 9.6 و9.8% هذا العام". (روسيا اليوم)