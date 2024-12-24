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إقتصاد

هل ينخفض التضخم في روسيا؟

Lebanon 24
24-12-2024 | 09:29
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أكد مدير إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أندريه غانغان أن التضخم في روسيا سيسجل ما بين 9.6% و9.8% في نهاية 2024، على أن يبدأ انخفاضه اعتبارا من نيسان 2025.
وقال في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" اليوم الثلاثاء، قال: "أمامنا فترة قصيرة حتى نهاية العام، ولكن حتى خلال هذه الفترة قد تظل بعض العوامل والمواقف المتقلبة مؤثرة، بشكل عام، أعتقد أن التضخم سيتراوح بين 9.6 و9.8% هذا العام". (روسيا اليوم)
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