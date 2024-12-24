بالصور.. كاتس يزور بطارية الدفاع الجوي

تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بطارية الدفاع الجوي التي نجحت باعتراض الصاروخ اليمني الأخير قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

Advertisement

وقال كاتس في تصريحات اليوم الثلاثاء خلال الزيارة: "لن نقبل استمرار الحوثيين في إطلاق النار على دولة إسرائيل، لقد حذرت وقلت كما تعاملنا مع السنوار في غزة وهنية في طهران ونصر الله في بيروت سنتعامل أيضا مع رؤوس الحوثيين في صنعاء وفي كل مكان في اليمن".وأضاف "سنعمل ضد بنيتهم التحتية وضدهم لإزالة التهديد والقضاء على التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل، من أجل تحقيق أهدافنا، ومن يرعى الإرهاب الحوثي في الحديدة أو صنعاء سيدفع الثمن كاملا".