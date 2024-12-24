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بالصور.. كاتس يزور بطارية الدفاع الجوي

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:19
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تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بطارية الدفاع الجوي التي نجحت باعتراض الصاروخ اليمني الأخير قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.
 
وقال كاتس في تصريحات اليوم الثلاثاء خلال الزيارة: "لن نقبل استمرار الحوثيين في إطلاق النار على دولة إسرائيل، لقد حذرت وقلت كما تعاملنا مع السنوار في غزة وهنية في طهران ونصر الله في بيروت سنتعامل أيضا مع رؤوس الحوثيين في صنعاء وفي كل مكان في اليمن".
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وأضاف "سنعمل ضد بنيتهم التحتية وضدهم لإزالة التهديد والقضاء على التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل، من أجل تحقيق أهدافنا، ومن يرعى الإرهاب الحوثي في الحديدة أو صنعاء سيدفع الثمن كاملا".
 
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي صرح أمس الاثنين، بأن تل أبيب ستوجه ضربات قاسية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مهددا بتحويل صنعاء والحديدة إلى غزة ولبنان وطهران جديدة. (روسيا اليوم) 
 
 
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