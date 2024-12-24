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صحة
خبر إيجابي جديد عن كورونا.. إليكم ما أعلنته منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
24-12-2024
|
12:34
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تراجعت أعداد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بشكل ملحوظ بعد مرور خمس سنوات على أول ظهور له، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية من مقرها في جنيف. وأشارت المنظمة إلى أن معدل الوفيات بين المصابين بالفيروس في المستشفيات كان قد وصل إلى 25% في حزيران 2021، بينما تراجع الآن إلى 4% فقط. كما قدمت المنظمة تقييمًا شاملًا للسنوات الماضية، حيث تم تسجيل ما يقارب 777 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم.
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وذكرت المنظمة أن الجائحة أودت بحياة سبعة ملايين شخص في 234 دولة. وكان مثلت سنوات 2020 و2021 و2022 ذروة الجائحة.
وقالت المنظمة في تقييمها إن 77 دولة أبلغت في الفترة بين منتصف تشرين الاول إلى منتصف تشرين الثاني 2024 عن حالات إصابة بكورونا.
وتابعت المنظمة أن مشكلة أعراض ما يعرف بـ "لونج-كوفيد" (كوفيد طويل الأمد) لا تزال تثير القلق، مشيرة إلى أن نبذة حديثة أظهرت أن 6% من حالات كورونا تطورت إلى حالات "كوفيد طويل الأمد".
وأشارت المنظمة إلى أن اللقاحات ضد كورونا تعتبر وسيلة حماية فعالة لتقليص الأضرار اللاحقة المحتملة.
وأوضحت المنظمة أن الفيروس لا يزال ينتشر دون وجود نمط موسمي واضح ولا يزال يؤدي إلى مرض قد يكون شديدًا في بعض الحالات.
وقالت المنظمة إنها لم تعد تراقب انتشار الفيروس أو شدته أو التغيرات المحتملة في الفيروس بشكل دقيق كما كان في السابق، وذلك بسبب التقليص الكبير في اختبارات كورونا. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
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