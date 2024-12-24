بالصور.. أسواق سوريا تعجّ بالحياة

Advertisement

أظهرت صور ولقطات نشرتها وسائل إعلام سورية، حركة الأسواق في عدة محافظات، بعد نحو أسبوعين من سقوط نظام بشار الأسد.ونشرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" صورا تظهر "أسواق حلب القديمة بعد التحرير"، ولقطات لسوق الحميدية الأثري.وعرضت "سانا" لقطات أظهرت "انتعاش حركة البيع والشراء في أسواق دمشق مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية".ووثقت بعض الصور، شارع "القيمرية بعد التحرير... نبض الحياة في قلب دمشق القديمة".هذا وبانت في صور أخرى سوق السمك في مدينة بانياس الساحلية، واستئناف النشاط التجاري "بعد التحرير". (روسيا اليوم)