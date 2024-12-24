بلجيكا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس جدري القرود

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سجلت بلجيكا، أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس جدري القرود في إقليم فالونيا.وذكر بيان معهد الصحة البلجيكي، الثلاثاء، أن الفحوصات أظهرت أن المريض أصيب بالفيروس جراء اتصال جنسي خلال زيارته لدولة إفريقية.وأضاف البيان أن المريض اتخذ إجراءات احترازية، بعزل نفسه فور عودته إلى بلجيكا، حتى قبل تأكيد التشخيص.وأشار إلى أنه نتيجة للتدابير المتخذة في جميع أنحاء البلاد، لا يزال الفيروس يشكل خطرا منخفضا على عامة السكان.وأكد أن السلالة المكتشفة حديثا في بلجيكا أكثر عدوى من السلالات السابقة.(الاناضول)