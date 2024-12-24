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عربي-دولي

بشأن المستشفيات التي تحمل إسم بشار الأسد وعائلته.. هذا ما تقرّر

Lebanon 24
24-12-2024 | 14:29
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أعلنت وزارة الصحة السورية عن قرار بتغيير أسماء 15 مستشفى كانت تحمل اسم الرئيس الراحل حافظ الأسد وأفراد من عائلته. ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الوزارة لتحسين الصورة العامة للمؤسسات الصحية في البلاد.
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في ذات السياق، عقد القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور ماهر الشرع، اجتماعًا مع مدراء مصانع الأدوية في شمال غرب سوريا، حيث تم مناقشة أهم الاحتياجات الدوائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
 
وأكد الشرع أن حكومة تصريف الأعمال ستعمل بكل ما في وسعها لدعم وتنمية الصناعات الدوائية في جميع أنحاء البلاد.





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