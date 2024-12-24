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كيف سيكون شكل الجيش السوري الجديد وكم سيبلغ عدد جنوده؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
24-12-2024 | 15:02
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قالت مصادر مطلعة إن عدد أفراد الجيش السوري الجديد سيتراوح بين 70 إلى 100 ألف مقاتل، مع إمكانية زيادة العدد في مرحلة لاحقة بعد تأسيس تشكيلات عسكرية أخرى.

وأكدت المصادر السورية، في حديثها  لـ"إرم نيوز"، وجود مجموعة من الأسماء المرشحة لقيادة هيئة أركان الجيش السوري الجديد، لكن الترشيحات الأكبر تصب لصالح القائد العسكري أبو يوسف الحمصي.
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وستكون رتبة "لواء" التي سيتقلدها أبو يوسف الحمصي أعلى رتبة عسكرية في التشكيل الجديد للجيش السوري.

وتلي ذلك رتبة عميد التي ستمنح لبقية قيادات الجيش، وهم في أغلبيتهم من الفصائل المشاركة في معركة "ردع العدوان" بقيادة هيئة تحرير الشام، ثم تأتي بعد ذلك بقية الرتب العسكرية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن تعداد الجيش السوري الجديد سيشمل، بالإضافة للفصائل المشاركة في معركة "ردع العدوان "، مقاتلي الفصائل المعارضة السورية المحلية في بقية المحافظات السورية الأخرى، والمنشقين عن الجيش السابق.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق، خلال اجتماع ضم قادة الفصائل العسكرية مع القائد أحمد الشرع، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. (ارم نيوز)
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