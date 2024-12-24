زلزال عنيف يضرب هذه الدولة.. كم بلغت قوته؟

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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين فجر الأربعاء، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل.وذكر المعهد الأميركي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوغاستا غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومترا من سطح الأرض.ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية. (سكاي نيوز)