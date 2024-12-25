بعد تهديده بالسيطرة عليها.. هذه الدولة رداً على ترامب: نحن لسنا للبيع!

أثار حديث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأميركية تشعر أن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة، الكثير من الجدل ما دفع رئيس وزراء غرينلاند للرد عليه، بأن الجزيرة ليست للبيع.

Advertisement

ويعيد حديث ترامب الذي نشره عبر منصته على "تروث سوشال"، إلى الذهن تصريحات أدلى بها ترامب سنة 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى بشأن قيام الولايات المتحدة بشراء هذا الإقليم الواقع في القطب الشمالي، متحدثا عن "صفقة عقارية كبيرة" ذات "أهمية استراتيجية". وقد أثارت تلك التصريحات أزمة دبلوماسية مع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيدي الاثنين، ردّا على ترامب: "غرينلاند لنا". وأضاف في منشور على فيسبوك: "نحن لسنا للبيع ولن يكون الحال كذلك أبدا. ولن نتخلّى عن نضالنا الطويل من أجل الحرّية. ولا بدّ من أن نبقى منفتحين على التعاون والتجارة الدولية، لا سيّما مع جيراننا".



وتزامن منشور ترامب الأحد مع إعلانه اسم السفير الأميركي الجديد إلى الدنمارك.



وفي وقت سابق من نهاية الأسبوع، هدّد الرئيس الأميركي المنتخب باستعادة السيطرة على قناة بنما. (العربية)