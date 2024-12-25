إحباط اعتداء إرهابي في روسيا.. من كان يستهدف؟

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أحبط الأمن الفدرالي الروسي اعتداء إرهابيا خططت له استخبارات كييف، واستهدف مسؤولا كبيرا في إحدى مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية بمقاطعة موسكو.وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم اعتقال سبعة مواطنين روس بينهم ثلاثة قصّر في مقاطعتي موسكو وسفيردلوفسك، وإقليم بيرم. المعتقلون راقبوا موقف سيارة الشخص المستهدف، وصنعوا عبوة ناسفة من مكونات أخذوها من مخبأ أرشدتهم إليه استخبارات كييف، وزرعوها على بطن السيارة لتفجيرها".وكشف الأمن الفدرالي أن الضالعين في هذا العمل، نشطوا بإشراف مباشر من الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيقات مراسلة دولية، وهو ما تم تأكيده من خلال المعلومات التي تم استخراجها من الأجهزة المضبوطة لديهم، مشيرا إلى أن أفراد المجموعة يدلون باعترافاتهم ويتعاونون مع التحقيق. (روسيا اليوم)