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عربي-دولي

في الضفة الغربية.. إصابة قائد بالجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
25-12-2024 | 01:35
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائدا أصيب بجروح متوسطة بعدما أصابت عبوة ناسفة مركبته خلال عملية على مخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

عبوة ناسفة
فقد أكد الجيش في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن أحد قادته أصيب بجروح متوسطة بعد أن أصابت عبوة ناسفة مركبته خلال العملية في منطقة طولكرم.
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وأضاف في بيان أن بقية من كانوا في المركبة لم يصابوا بأذى.

جاء هذا بعدما ذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استشهد فلسطينيا في عملية في طولكرم، وأن قواته اعتقلت 18 شخصا آخرين وصادرت عشرات الأسلحة.

وقال لاحقا إنه قصف بالطائرات مسلحين في مخيم نور شمس للاجئين.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن خولة عبده (53 عاما) استشهدت نتيجة لقصف إسرائيلي، بينما توفي فتحي سعيد عودة سالم (18 عاما) بعد إصابته برصاصات في البطن والصدر، وأن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها في الهجوم نفسه.

وفي وقت لاحق من أمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء إلى ثمانية بعد جولة جديدة من القصف الإسرائيلي على طولكرم.(العربية)






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