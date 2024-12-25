دخول جرافات وآليات.. توغل إسرائيلي جديد في سوريا

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بدأ الجيش الإسرائيلي يتوغل في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة، جنوب غربي سوريا، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.كما أوضحت مصادر أن جرافات وآليات إسرائيلية دخلت إلى منطقة سد المنطرة في محافظة القنيطرة، وثبتت القوات الإسرائيلية نقاط عسكرية ورفعت سواتر ترابية حول السد.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل توغلت بعمق حوالي 7 كيلومتر من المنطقة العازلة، كما أبلغت الأهالي في قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة".وأمس الثلاثاء دخلت عربات مدرعة إسرائيلية برفقة جنود إلى مرتفع شارة الحرمون، وعمدت إلى تثبت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفق المرصد.(سكاي نيوز)