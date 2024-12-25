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إقتصاد

هل تساهم تركيا في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا؟

Lebanon 24
25-12-2024 | 02:19
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لفت وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إلى أن تركيا قد تساعد السلطات السورية الجديدة في طباعة أوراق نقدية جديدة.

ونقلت وسال إعلام تركية عن الوزير أن الأوراق النقدية السورية طبعت في دولة أخرى، وتركيا قد تقدم المساعدة لسوريا في هذا الشأن، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية ومديرية الاستخبارات الوطنية، واعدا بأن تركيا ستقوم بالعمل اللازم وستحاول مساعدة السلطات السورية دون تأخير.
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وتتداول سوريا حاليا أوراقا نقدية طبعت في روسيا بما فيها فئة 2000 ليرة سورية التي تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد، فيما تستخدم الليرة التركية في عدد من المدن السورية. (روسيا اليوم)

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