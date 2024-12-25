21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
5 وزراء أتراك إلى سوريا.. وهذا ما سيتم بحثه
Lebanon 24
25-12-2024
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم 5 وزراء أتراك زيارة دمشق لإجراء محادثات مع نظرائهم الذين سيتم تعيينهم قريباً في حكومة دمشق الجديدة، وفقاً لما أفادت صحيفة "حريت" التركية.
وبحسب الصحيفة يدور الحديث، على وجه الخصوص، عن وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، إذ يمثل التعاون في هذا المجال أولوية قصوى لأنقرة، التي تخطط لبحث كل من الطاقة في السوق المحلية السورية وآفاق تنفيذ المشاريع الدولية وخطوط الأنابيب عبر الأراضي السورية.
Advertisement
وزيرا النقل والدفاع
كما سيصل إلى دمشق وزير النقل عبد القادر أورالوغلو، ويشمل مجال اهتمامه ترميم المطارات والبنية التحتية وكذلك ترسيم الحدود البحرية التي تحدث عنها سابقاً، إضافة إلى وزير البيئة والتنمية الحضرية مراد كوروم، الذي يخطط أيضاً لمناقشة قضايا الترميم الحضري في مختلف مناطق سوريا.
وسيصل وزير الدفاع ياشار غولر، إلى دمشق لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الثقافة محمد إرسوي، زيارة دمشق ضمن الوفد التركي.
في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الخمسة سيصلون إلى دمشق بشكل منفصل وبعد أن تعيّن السلطات السورية الجديدة الوزراء المعنيين في حكومتها، وفي الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني لهذه الزيارات بعد.
زيارة مرتقبة لأردوغان
يشار إلى أن وسائل إعلام حكومية تركية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة إلى سوريا على رأس وفد كبير، ووفقاً لصحيفة "حريت" لم يتم تحديد موعد الزيارة إلى دمشق.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
Lebanon 24
الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
08:45 | 2024-12-24
24/12/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
Lebanon 24
بالصورة... الطلب بإخلاء عقارين في بيروت بشكل عاجل
08:57 | 2024-12-24
24/12/2024 08:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته
Lebanon 24
بعد حادثة الإتّصال المزعوم مع فنان خليجيّ.. جيهان علامة تُدافع عن زوجها راغب وهذا ما قالته
07:31 | 2024-12-24
24/12/2024 07:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
Lebanon 24
قوى الأمن اشتبهت بـ"فان" للركاب يقوده لبنانيّ... وهؤلاء كانوا في داخله (صورة)
07:11 | 2024-12-24
24/12/2024 07:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
Lebanon 24
الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
06:13 | 2024-12-24
24/12/2024 06:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:54 | 2024-12-25
برازيلية الصنع.. معلومات عن طائرة "إمبراير 190" المنكوبة التي تحطمت في كازاخستان
04:30 | 2024-12-25
"قائمة الرهائن".. نقطة الخلاف الرئيسية في محادثات غزة؟
04:11 | 2024-12-25
بعد أكثر من 240 عاما.. النسر الأصلع يُصبح الطائر الوطني الرسمي في أميركا
03:59 | 2024-12-25
إدارة سوريا الجديدة تعد "مذكرة تعويضات" للمحاكم الدولية ضد إيران.. إليكم التفاصيل
03:40 | 2024-12-25
كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني.. تقارير جديدة تكشف سبب سقوط طائرة أذربيجان (فيديو)
03:30 | 2024-12-25
هل أصبحت إيران الحلقة الأضعف في "محور المقاومة"؟
فيديو
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
25/12/2024 12:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
25/12/2024 12:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24