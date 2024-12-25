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عربي-دولي

5 وزراء أتراك إلى سوريا.. وهذا ما سيتم بحثه

Lebanon 24
25-12-2024 | 03:03
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يعتزم 5 وزراء أتراك زيارة دمشق لإجراء محادثات مع نظرائهم الذين سيتم تعيينهم قريباً في حكومة دمشق الجديدة، وفقاً لما أفادت صحيفة "حريت" التركية.

وبحسب الصحيفة يدور الحديث، على وجه الخصوص، عن وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، إذ يمثل التعاون في هذا المجال أولوية قصوى لأنقرة، التي تخطط لبحث كل من الطاقة في السوق المحلية السورية وآفاق تنفيذ المشاريع الدولية وخطوط الأنابيب عبر الأراضي السورية.
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وزيرا النقل والدفاع
كما سيصل إلى دمشق وزير النقل عبد القادر أورالوغلو، ويشمل مجال اهتمامه ترميم المطارات والبنية التحتية وكذلك ترسيم الحدود البحرية التي تحدث عنها سابقاً، إضافة إلى وزير البيئة والتنمية الحضرية مراد كوروم، الذي يخطط أيضاً لمناقشة قضايا الترميم الحضري في مختلف مناطق سوريا.

وسيصل وزير الدفاع ياشار غولر، إلى دمشق لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الثقافة محمد إرسوي، زيارة دمشق ضمن الوفد التركي.

في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن الوزراء الخمسة سيصلون إلى دمشق بشكل منفصل وبعد أن تعيّن السلطات السورية الجديدة الوزراء المعنيين في حكومتها، وفي الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني لهذه الزيارات بعد.

زيارة مرتقبة لأردوغان
يشار إلى أن وسائل إعلام حكومية تركية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة إلى سوريا على رأس وفد كبير، ووفقاً لصحيفة "حريت" لم يتم تحديد موعد الزيارة إلى دمشق.(العربية)

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