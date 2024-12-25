كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني.. تقارير جديدة تكشف سبب سقوط طائرة أذربيجان (فيديو)

أوردت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، اليوم الأربعاء، أن "الطيور" وراء تحطم طائرة الركاب التابعة لها في كازاخستان.



وأوضحت التقارير أنه، وبحسب المعلومات الأولية، فإن "سبب الحادث هو اصطدام الطائرة بسرب من الطيور".

🚨⚡️ عاجل:



لحظة تحطم طائرة مدنية في أكتاو بكازاخستان.

pic.twitter.com/FgmQLDBBA2 — 🇺🇸 بنت اليمن 🇾🇪 (@bentAlYemen2009) December 25, 2024 Advertisement

وأكدت شركة "آزال" أن الطائرة "إمبراير 190" التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، قامت بهبوط اضطراري على بعد 3 كم بالقرب من مدينة أكتاو.



ولم تذكر الشركة في البيان الذي نشرته على صفحتها في منصة "إكس" أسباب الحادث.



وكانت وزارة الطوارئ في كازاخستان، قد أعلنت تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية إلى العاصمة الشيشانية، قرب مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.



ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 شخصا، هم 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 25 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق مصادر طبية.(سكاي نيوز)



