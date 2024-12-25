Advertisement

عربي-دولي

بعد أكثر من 240 عاما.. النسر الأصلع يُصبح الطائر الوطني الرسمي في أميركا

Lebanon 24
25-12-2024 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1297292-638707220928320025.jpg
Doc-P-1297292-638707220928320025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّم النسر الأصلع الذي ظل رمزا لقوة الولايات المتحدة طيلة أكثر من 240 عاما أمس الثلاثاء، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن على تشريع أرسله إليه الكونغرس يعدل قانون الولايات المتحدة ويجعل النسر الأصلع، المألوف لدى الكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، طائرا وطنيا.
Advertisement

وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، ويتكون الختم من النسر وغصن زيتون وسهام ودرع يشبه العلم وشعار وكوكبة من النجوم.

وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، تطبع صورته على الوثائق والعلم الرئاسي، إضافة إلى الشارات العسكرية والعملة الأميركية.(روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2024-12-25
08:08 | 2024-12-25
07:58 | 2024-12-25
07:55 | 2024-12-25
07:54 | 2024-12-25
07:30 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24