بعد أكثر من 240 عاما.. النسر الأصلع يُصبح الطائر الوطني الرسمي في أميركا

Advertisement

كرّم النسر الأصلع الذي ظل رمزا لقوة الولايات المتحدة طيلة أكثر من 240 عاما أمس الثلاثاء، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن على تشريع أرسله إليه الكونغرس يعدل قانون الولايات المتحدة ويجعل النسر الأصلع، المألوف لدى الكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، طائرا وطنيا.وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، ويتكون الختم من النسر وغصن زيتون وسهام ودرع يشبه العلم وشعار وكوكبة من النجوم.وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، تطبع صورته على الوثائق والعلم الرئاسي، إضافة إلى الشارات العسكرية والعملة الأميركية.(روسيا اليوم)