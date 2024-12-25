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عربي-دولي
"قائمة الرهائن".. نقطة الخلاف الرئيسية في محادثات غزة؟
Lebanon 24
25-12-2024
|
04:30
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لم تتلقَ إسرائيل بعد من حركة حماس، قائمة بالرهائن الأحياء والأموات الذين من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة المرتقب.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن حماس تواصل التمسك بمطلب إنهاء الحرب بشكل كامل، لا الحصول على هدنة مؤقتة.
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ومن جانب آخر، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة، قولها إن حماس "تراجعت عن موقفها بعد أن بدت في البداية مستعدة للتنازل عن بعض الشروط".
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن حماس تطالب مجددا بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في نهاية الاتفاق الشامل، كشرط لتنفيذ المرحلة الأولى منه.
وبالتزامن مع هذه التطورات، عاد وفد تفاوضي إسرائيلي من قطر، حيث كان يعمل على التوصل إلى اتفاق حول الرهائن والهدنة مع حماس، وذلك لإجراء مداولات داخلية في إسرائيل بشأن استئناف المحادثات.
يذكر أن الاتفاق المقترح للهدنة يتضمن 3 مراحل، حيث يرتقب في المرحلة الأولى إطلاق سراح بعض الرهائن من "الحالات الإنسانية"، مثل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
واكتسبت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس حتى الآن.
وتريد حماس إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولا. (سكاي نيوز)
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