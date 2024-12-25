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عربي-دولي

أردوغان يهدّد الأكراد بدفنهم في سوريا.. وهذا ما قاله للشعب السوري

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:17
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال خطاب له اليوم، على ضرورة دعم الشعب السوري في مرحلة بناء دولته الجديدة، مشدداً على التزام تركيا بالوقوف إلى جانبه. ووجه أردوغان رسائل حادة للمنظمات الكردية المسلحة، قائلاً: "إما أن يلقوا سلاحهم أو يدفنوا في سوريا مع أسلحتهم".
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وأعلن أردوغان عزم بلاده فتح قنصلية تركية في مدينة حلب قريباً، في خطوة تعكس توجهات جديدة نحو إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية.

ووجه الرئيس التركي انتقادات شديدة لنظام بشار الأسد، مشيراً إلى جرائمه الموثقة بحق المدنيين، ومنها "تحويل السجون إلى مسالخ بشرية، وارتكاب مجازر كيميائية مثل تلك التي شهدتها الغوطة". وأضاف: "الشعب السوري انتصر في كفاحه ضد نظام ظالم استمر لعقود، وهو اليوم يبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

 وفيما أشار أردوغان إلى أن سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لا يمكنها النهوض بمفردها، دعا العالم الإسلامي إلى تقديم الدعم اللازم، متعهداً بأن تركيا "ستقف بكل قوتها إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته".

وختم بالقول: "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام، ولا الصمت الدولي تجاه مقتل الأبرياء، وسنظل نساند المظلومين حيثما كانوا".
 
وهدد الرئيس التركي الاكراد قائلا: "إما أن يلقوا سلاحهم أو يدفنوا في سوريا".




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